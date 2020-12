Amag beendet mit Jahreswechsel die Kurzarbeit

Der börsenotierte Aluminiumkonzern Amag mit Sitz in Ranshofen (Bez. Braunau) beendet mit 31.Dezember 2020 die Kurzarbeit für seine Mitarbeiter. Wie berichtet, war diese als Folge der Coronapandemie und des darauf erfolgenden Wirtschaftseinbruchs im April 2020 eingeführt worden. Als Gründe wurden heute, Dienstag, ein einer Aussendung die verbesserte Auftragslage und die positiven Konjunkturaussichten genannt. „Seit Beginn des vierten Quartals verzeichnen wir in einigen wichtigen Absatzmärkten, wie insbesondere der Automobilindustrie, einen deutlichen Anstieg der Nachfrage“, sagt Amag-Vorstandschef Gerald Mayer. In anderen Kundensegmenten werde die Erholung aber noch Zeit in Anspruch nehmen.

Die staatlich unterstützte Kurzarbeit habe bei der Bewältigung der Auswirkungen der Krise geholfen. Der Abbau von Personal habe verhindert werden können. Laut Aussendung ist auch die Einstellung neuer Mitarbeiter geplant.

Die Amag produziert Aluminiumguss- und -walzprodukte, unter anderem für die Flugzeug-, Automobil- und Verpackungsindustrie. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,065 Milliarden Euro. 2000 Mitarbeiter sind beschäftigt.