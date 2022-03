Am Vormittag werden Karotten, Milch, Käse, Joghurt und Zitronen wie gewohnt auf das automatische Kassenband gelegt, die Kassierin scannt und nimmt den Betrag entgegen. Am Nachmittag zieht der Kunde die Ware dann selbst über den Scanner und zahlt am Bezahlterminal. Das ist das Konzept des neuen "Hybrid-Supermarkts", den die Trauner Uni-Gruppe (Unimarkt, Nah&Frisch) plant. Im Sommer soll in einem Nah&Frisch-Markt in Gaflenz (Bez. Steyr-Land) das Konzept getestet werden.