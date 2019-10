Alteingesessen an der Uni

Bis 2005 war das Fach unter der Leitung von Harald Stiegler, seither führt Birgit Feldbauer-Durstmüller das Institut. Erfahrung und Kontinuität ist auch für die Absolventen wichtig. So zeigt eine Analyse, dass ein typischer Controllingleiter eine klassische Kaminkarriere macht – also im Rechnungswesen oder Controlling beginnt und dann eine Leitungsposition einnimmt. "Quereinsteiger gibt es kaum", so Feldbauer.

Der Dekan der sozialwissenschaftlichen Fakultät, Helmut Pernsteiner, begrüßte etliche Doktoranden bei der Feier, so etwa den Finanzchef der Erema Group, Horst Wolfsgruber. Mit dabei auch Ulrike Steiner, Linz-Leiterin des auf kaufmännische Positionen spezialisierten Personalberaters Schulmeister.