Allianz muss Milliarden abschreiben

Nach fast zwei Jahren will die Allianz zumindest finanziell einen Schlussstrich unter das Debakel mit Hedgefonds in den USA ziehen. Nach der Einigung mit den restlichen Klägern muss der deutsche Versicherungskonzern 5,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um große Anleger für ihre Verluste zu entschädigen und die Untersuchungen der US-Behörden zu beenden.

Im ersten Quartal habe die Allianz noch einmal 1,9 Milliarden Euro vor Steuern für die Klagen zurückgestellt, gab der Konzern gestern, Mittwoch, bekannt. Bereits im Abschluss für 2021 hatte die Allianz Rückstellungen von 3,7 Milliarden Euro gebildet. "Die erneute Belastung zeigt deutlich den enormen Schaden, der angerichtet wurde", sagte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka.

Trotzdem in schwarzen Zahlen

Investoren in den USA – unter anderem Pensionsfonds – hatten mit den vermeintlich sicheren Hedgefonds von Allianz Global Investors zu Beginn der Coronakrise Milliarden verloren und den Anbieter verklagt. Auch das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC hatten sich eingeschaltet.

Trotz der zusätzlichen Belastungen habe die Allianz auch im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben, teilte der Versicherer mit. Netto bleibe ein Gewinn von rund 600 Millionen Euro übrig. Das operative Ergebnis habe bei 3,2 Milliarden Euro gelegen – und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen, hieß es.