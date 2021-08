Allianz-Halbjahr durch Unwetter belastet

Deutlich gestiegene Unwetterschäden haben die Halbjahreszahlen der Allianz Österreich belastet. Mit 70,1 Millionen Euro fielen die Hagel-, Sturm- und Überschwemmungsschäden in den ersten sechs Monaten 2021 deutlich höher aus als im Halbjahr des Vorjahres, in dem es lediglich 20,5 Millionen Euro waren, teilte das Unternehmen gestern mit.

Das operative Ergebnis fiel von 107,6 auf 91,1 Millionen Euro. Die Prämieneinnahmen stiegen um 0,9 Prozent auf 852,7 Millionen Euro. Dabei erzielte die Sparte Schaden/Unfall- und Gesundheitsversicherung einen Zuwachs von 2,7 Prozent auf 666,0 Millionen Euro. Im Bereich Lebensversicherung sanken die (verrechneten) Prämien dagegen um 5 Prozent auf 186,7 Millionen Euro.

Für das weitere Geschäftsjahr ist Rémi Vrignaud, Vorstandsvorsitzender der Allianz Österreich, zuversichtlich. "Nach der Rezession des Vorjahres geht es nun darum, Österreichs Wirtschaft wieder anzukurbeln", so Vrignaud. Für das zweite Halbjahr sei ein Aufschwung in Sicht. Die Allianz wolle in diesem Umfeld profitabel wachsen und den Fokus weiterhin auf Gesundheits-, Lebens- und Unfallversicherung legen. Die Konzernmutter, die Allianz SE mit Sitz in München, ist trotz der Unwetterschäden auf dem Weg zu einem Rekordgewinn. Das operative Ergebnis werde voraussichtlich zwischen zwölf und 13 Milliarden Euro liegen und damit in der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne, so die Allianz in einer Aussendung.

Der bisherige Bestwert von 11,9 Milliarden Euro stammt aus dem Jahr 2019, im Coronajahr 2020 war der Gewinn auf 10,8 Milliarden Euro gesunken. Im zweiten Quartal 2021 konnte der Konzern das operative Ergebnis um 29 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz, die Summe aus Prämien und Fondsgebühren, stieg um elf Prozent auf 34,3 Milliarden Euro.