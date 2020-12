"Alles zu lokalisieren, bringt Wohlstandsverluste"

Seit Corona fordern viele Menschen eine lokalere und regionalere Produktion. Darin sieht der liberale Thinktank Agenda Austria eine Gefahr, denn das Exportland Österreich und im Speziellen Oberösterreich profitierten am neuntstärksten in Europa von der Globalisierung.

Den Wohlstandsgewinn, den die fortschreitende Globalisierung und Einbindung Österreichs in die globalen Lieferketten zwischen 1990 und 2018 einem Durchschnittsbürger in Österreich bescherte, bezifferte Studienautor Hanno Lorenz in einem Online-Pressegespräch mit jährlich knapp 1270 Euro. Von diesem "Globalisierungsgewinn" profitieren die Menschen unterschiedlich. Erstaunlich ist, dass "der Außenhandel die Kaufkraft niedriger Einkommen besonders stark stärkt". Wird jedoch der Job aufgrund des Globalisierungsdrucks ins Ausland verlagert, springt der Sozialstaat ein.

Eine bloße Verkürzung der Lieferketten, in vielen Fällen eine Verlagerung der Lieferanten von Asien zurück nach Europa, sei weder wirtschaftlich noch wohlstandssteigernd und auch nicht weniger krisenanfällig, sagte Lorenz. Eine größere Auswahl der Lieferanten in mehreren Ländern sei hingegen besser, also mehr Diversifikation. Ein stärkerer Fokus auf lokale Produktion bedeute eine stärkere Abhängigkeit von weniger – und oft teureren – Vorleistungen.

Globalisierung und Klimawandel

Häufig wird die Turbo-Globalisierung wegen der umweltbelastenden Verkehrs- und Warenströme mitverantwortlich für den Klimawandel gemacht. "Das ist die eine Seite der Medaille", argumentiert Hanno Lorenz. Es sei zu blauäugig, nur den Verkehr zu betrachten. "Der Hauptanteil des Schadstoffausstoßes geschieht bei der Produktion, nicht beim Transport."

Durch die internationale Zusammenarbeit gelinge es, saubere und effizientere Technologien in aller Welt einzusetzen. Fakt ist aber auch, dass in Europa höhere Umweltstandards gelten als in Asien oder Südamerika.

Die Agenda Austria warnt jedenfalls vor protektionistischen Maßnahmen, insbesondere weil sich mit der Asien-Freihandelszone vor wenigen Wochen ein riesiger Wirtschaftsraum gegründet hat. Wenn Europa insbesondere bei der Digitalisierung dem nichts entgegensetze, "wird sich die EU schwertun, künftig in der Welt Standards zu setzen". (uru)