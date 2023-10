Alles über Immobilien und Vorsorge für das Alter

Wie bei der Gesundheit ist auch die rechtliche und monetäre Vorsorge für Menschen Teil des Lebens. Die OÖNachrichten und die oberösterreichischen Notare bieten Ihnen gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern am 13. Oktober unter dem Motto "Recht.Zeitig.Wissen" Gelegenheit, Antworten auf Ihre individuellen Fragen zu finden. Das reicht vom Kauf übers Vermieten, Mieten und Vererben von Immobilien und die finanzielle Vorsorge bis zu Vorsorgevollmacht oder gesetzlicher Erwachsenenvertretung.

Das Programm:

13 Uhr: Die Immobilien: Worauf muss ich beim Kauf, bei der Vermietung und der Versteuerung achten?

14 Uhr: Vorsorgen für das Alter: von der Vorsorgevollmacht bis zur Pensionsvorsorge

15 Uhr: Erben und schenken – wie kann ich Geld und Zeit sparen? Und was darf ich keinesfalls vergessen?

Die Teilnahme am Immobilien- und Vorsorgetag ist für OÖN-Leserinnen und Leser kostenlos, und es bedarf keiner Anmeldung. Sollten Sie individuelle Fragen haben, so können Sie diese auch vorab an wirtschaft@nachrichten.at senden. Wir werden versuchen, sie in die aktuellen Diskussionsrunden und Berichterstattung einzubauen.

Diese Experten stehen Rede und Antwort:

WSG-Wohnbaumanagerin Alexandra Petermann

Gibt als Notarin Auskunft: Verena Nothegger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Birgit Mohr ist öffentliche Notarin in Marchtrenk. Bild: FACTORY.WERBEAGENTUR

Immobilientreuhänder Christian Jukl Bild: FACTORY.WERBEAGENTUR

Steuerberater Bernhard Ditachmair Bild: VOLKER WEIHBOLD

Athos-Vorstandschef Manfred Pammer Bild: VOLKER WEIHBOLD

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.