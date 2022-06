"Alles tun, damit so etwas nicht mehr passiert"

Der aus Tristach bei Lienz in Osttirol stammende ÖVP-Politiker Norbert Totschnig folgte Elisabeth Köstinger als Landwirtschaftsminister. Er kommt von einem Milchviehbetrieb und hat als Wirtschaftswissenschafter und landwirtschaftlicher Facharbeiter 20 Jahre Erfahrung in der Bundes- und Agrarpolitik. Seit 2017 war er Direktor des Österreichischen Bauernbundes. Am Mittwoch stand er im Zuge eines Oberösterreich-Besuches den OÖNachrichten Rede und Antwort.