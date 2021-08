Am Abend in den Zug einsteigen, durch die Nacht ruckeln, am Morgen mit Kaffee und Semmeln geweckt werden und (hoffentlich) ausgeschlafen in Berlin, Brüssel, Rom oder Zürich ankommen: Verreisen mit dem Nachtzug erlebt ein Comeback. Nach einem coronabedingt schwierigen Jahr 2020 ist man bei den ÖBB mit dem Sommer sehr zufrieden: "Im Juni, Juli und August sind die Schlaf- und Liegewagen praktisch ausgebucht", sagt Pressesprecher Bernhard Rieder.