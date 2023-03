"Alle Gesetzmäßigkeiten im Handel wurden ausgehebelt"

Seit 33 Jahren ist Andreas Haider im Handel aktiv, aber so ein Jahr wie das abgelaufene hat er noch nie erlebt. Es sei "überschattet von Preisexplosionen und Herausforderungen" gewesen, sagte der Eigentümer und Geschäftsführer der Trauner Uni-Gruppe am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz in Wels, wo man gemeinsam mit dem Handelshaus Kiennast eine Messe für selbstständige Händler abhielt.