Alfred Stern zum neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV bestellt

Alfred Stern hat die Bestellung angenommen. Diese erfolgt mit Wirkung ab 1. September 2021 für die Dauer von drei Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende und CEO der OMV Rainer Seele wird mit 31. August einvernehmlich aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in einer Aussendung mit.

Stern war erst mit 1. April in den OMV-Vorstand eingezogen. Er war für den Bereich Chemicals & Materials verantwortlich und davor Chef der OMV-Chemie-Tochter Borealis. Der Wechsel in den OMV-Vorstand war erfolgt, nachdem die Mutter den Anteil an ihrer Chemietochter von 36 auf 75 Prozent aufgestockt hatte. Parallel dazu hatte OMV-Chef Seele die Strategie angepasst und als Ziel ausgegeben, dass das Wachstum künftig aus dem Chemiebereich kommen werde.

