Alfred Stern: "Die OMV ist morgen nicht plötzlich weg"

Seit 1. September 2021 lenkt Alfred Stern (59) den Industrietanker OMV. Wie aufwendig die Wendemanöver in Richtung grüne Transformation sind, was Politik mit Fußball gemeinsam hat und woran es bei der Fusion der Kunststofftochter Borealis mit Borouge aus Abu Dhabi hakt, skizzierte er beim „Capital Markets Day“ in London im OÖN-Interview.