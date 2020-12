Aktionärsschützer Wilhelm Rasinger gestorben

Er hatte schon länger mit einer Krankheit gekämpft. Rasinger war Präsident des 1999 von ihm gegründeten Interessenverbandes für Anleger (IVA) und setzte sich in dieser Position über mehrere Jahrzehnte hinweg für die Rechte der Kleinaktionäre bei börsenotierten Unternehmen ein – und war dabei geschätzt und anerkannt.

Neben seiner Position als IVA-Präsident war Rasinger über die Jahre in einigen Aufsichtsräten heimischer Unternehmen tätig, unter anderem bei der S Immo und Agrana. Laut Wirtschafts-Compass war er zuletzt noch bei der Erste Group im Aufsichtsrat. Überdies unterrichtete er an der Fachhochschule Krems und hatte eine Honorarprofessur für Betriebswirtschaftslehre an der TU Wien.

