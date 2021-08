AK: Restart-Programm für Langzeitarbeitslose "zu spät"

Nachdem Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Freitag eine positive Zwischenbilanz über das Restart-Programm für Langzeitarbeitslose in Oberösterreich vorgelegt hatte, folgte am Montag von der Arbeiterkammer ein kritischeres Resümee.

Restart ist aufgeteilt in einen betrieblichen und einen kommunalen Part. Für 3.000 der rund 13.500 Langzeitarbeitslose soll damit ein Vermittlungsangebot gemacht werden. Von den 2.000 in den Privatunternehmen zur Verfügung gestellten Angeboten wurden bisher 1.599 angenommen, hatte Achleitner bekannt gegeben. Von den 1.000 Möglichkeiten bei den Gemeinden wurden erst 135 genutzt. Als Grund nannte Kalliauer vor allem finanzielle Aspekte. Nicht nur dass die Gemeinde bereits für das laufende Jahr budgetiert hatten, seien auch die Mehrkosten für das Restart-Programm für einige Kommunen nur schwer verkraftbar. Grundsätzlich übernimmt bei dem Programm das AMS für zwei Probemonate 100 Prozent sowie für weitere zehn Monate zwei Drittel der Lohnkosten und ein Drittel das Unternehmen bzw. Land und jeweilige Gemeinde.

Kalliauer forderte am Montag, dass das Land auch den Gemeindeanteil übernehmen soll, das wären 5.000 Euro pro Jahr und Person. Denn wie die Abbruchquote der Restart-Teilnehmer zeige, sei die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Kommunen erfolgsversprechender. So betrug dies Quote dort bisher rund zehn Prozent bei den Unternehmen jedoch 22,7 Prozent, sagte der AK-Präsident.