AK-Präsident Stangl: "Beschäftigte haben sich kräftiges Plus verdient"

"Die Arbeitnehmer spüren massive Kaufkraftverluste. Deutliche Lohn- und Gehaltssteigerungen würden auch die Inlandsnachfrage stärken", sagte Stangl bei einem Pressegespräch.

In den vergangenen beiden Jahren habe die Inflation vielen Unternehmen in Österreich Höchstgewinne beschert. Die Gesamtsumme im ersten Quartal 2023 beläuft sich laut Betinna Csoka, Leiterin der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik in der AK OÖ, auf 50 Milliarden Euro. Das sei um rund 27 Prozent mehr als im ersten Quartal 2020.

Das Preisniveau in der EU werde heuer - verglichen mit 2020 - um rund ein Fünftel steigen, rechnete Csoka vor. Das gehe auf Kosten der Löhne und Gehälter. Pro Kopf hätten Arbeitnehmer in der EU eine um 3,7 Prozent geringere Kaufkraft als noch 2020, in Österreich betrage der Reallohnverlust in diesen drei Jahren 2,5 Prozent.

Csoka und Stangl erneuerten beim Pressegespräch die Forderungen der Interessenvertretung nach einer Mietpreisbremse, einem Energiepreisdeckel, einem Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel (wie bei den Lebensmittelhändlern Hofer und Lidl), einer Ausweitung der Übergewinnsteuer sowie einer Zurücknahme der Senkung der Körperschaftsteuer.

Zudem kritisierte Stangl die "unausgewogene Verteilung des Wohlstandszuwachses" in Österreich. Im vergangenen Vierteljahrhundert sei eine Arbeitsstunde in Österreich zwar um rund 38 Prozent produktiver geworden, die Arbeitskosten seien aber nur um etwa 20,6 Prozent höher. Das mittlere Medianeinkommen in Oberösterreich betrug laut AK im ersten Halbjahr 2023 rund 2880 Euro brutto.

