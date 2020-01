AK-Bilanz: Diese Themen haben Konsumenten 2019 beschäftigt

Ein Konsument aus Oberösterreich hat 150 Kilo abgenommen: Aufgrund des Hautüberschusses kam es aber zu Entzündungen, die Haut wurde im Krankenhaus entfernt. Die private Krankenversicherung wollte aber die Sonderklassekosten in Höhe von 4900 Euro nicht zahlen und argumentierte, dass es sich bei der Entfernung nicht um einen medizinischen, sondern um einen kosmetischen Eingriff gehandelt habe. Das ist ein Beispiel für einen Fall, mit dem die Konsumentschutzabteilung der Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ) im Vorjahr beschäftigt war. Heute, Donnerstag, wurde Bilanz über das Jahr 2019 gezogen. „Insgesamt hat unsere Konsumentenschutzabteilung 83.000 Konsumenten individuell beraten“, sagte AKOÖ-Präsident Johann Kalliauer bei einem Pressegespräch in Linz. Mehr als 60.000 Mal wurde telefonisch Auskunft erteilt, was ein leichtes Plus gegenüber 2018 darstelle. Die Zahl der persönlichen Beratungen sei leicht auf 6000 Gespräche zurückgegangen. Online-Angebote, etwa die Musterbriefe zum Dowonloaden, wurden mehr als 1,1 Millionen Mal nachgefragt.

Bei den Beratungsschwerpunkten hat der Bereich „Geld und Versicherungen“ im Vorjahr erstmals den Themenblock „Allgemeines Konsumentenrecht“ an der Spitze abgelöst. An dritter Stelle folgen Fragen rund um die Themen „Auto und Motorrad“. Es gehe dabei sowohl um verhältnismäßig kleine Beträge als auch um große Summen, sagt Ulrike Weiß, Leiterin des AKOÖ-Konsumentenschutzes. „Sehr häufig sind im Vorjahr Fragen zum Thema Fälschungen, Fake-Onlineshops und Fake-Streamingdienste aufgetaucht.“ Grund sei die steigende Zahl der Vertragsabschlüsse übers Internet. Hier gehe es um vergleichsweise kleine Beträge, für die die AK Musterbriefe auf ihrer Website zur Verfügunng stelle. Könne auf diesem Weg keine Einigung erzielt werden, suche man gemeinsam nach einer Lösung, so Weiß. Es sei wichtig, dass Konsumenten sich auch bei kleinen Beträgen wehren. Bei Sachverhalten wie dem eingangs geschilderten versicherungsrechtlichen Fall könne es um hohe Einmalbeträge bzw. lebenslange Renten gehen: Hier wurde vor der ersten gerichtlichen Verhandlung eine Einigung erzielt.

Große Probleme bei Flugreisen

Gerade bei Beschwerden zum Thema Reisen habe es 2019 einen großen Anstieg gegeben, sagt Weiß. Die Zahl der Anfragen stieg um 15 Prozent auf 5000. Zwei Drittel davon betrafen Flugausfälle und -verspätungen. Verpassen Kunden etwa ihre Anschlussflüge, entstehen dadurch hohe Kosten, sagt Weiß. Auch Probleme bei Online-Buchungen würden zunehmen. Für diese Fälle gebe es Musterbriefe. Würden diese nicht zum gewünschten Erfolg verhelfen, versuche man, die Ansprüche, wenn notwendig, auch gerichtlich durchzusetzen. Bei einer Insolvenz wie jener des Reiseveranstalters Thomas Cook sei der Konsument derzeit nur abgesichert, falls er bei einem Veranstalter eine Pauschalreise gebucht habe. Wurden Flug oder Hotel einzeln gebucht, bleibe er auf den Kosten sitzen: Hier fordert die AK ebenfalls eine Absicherung im Falle einer Insolvenz.

Einer der größten Erfolge 2019 sei die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Sky Fernsehen Österreich auf Initiative der AKOÖ gewesen: 2500 Kunden hatten sich über eingeschränkte Kündigungsmöglichkeiten sowie über den Abschluss des Vertrages per Telefon ohne schriftliche Bestätigung beschwert. Der OGH erklärte im Oktober 27 von 29 der beanstandeten Klauseln für rechtswidrig.