Airport Klagenfurt: Land und Stadt wagen Neustart

Der Flughafen in Kärntens Hauptstadt ist wieder in öffentlicher Hand.

Der frühere Mehrheitseigentümer Lilihill des Immobilienentwicklers Franz Peter Orasch soll in zehn Tagen komplett verabschiedet werden, sagte der zuständige Beteiligungsreferent Martin Gruber (VP). Land und Stadt wollen in den kommenden Tagen einen Syndikatsvertrag ausarbeiten, um wieder Alleineigentümer zu sein. Das Land soll dann 80, die Stadt 20 Prozent halten. Dafür wollen beide in der kommenden Sitzung der Landesregierung einen Antrag auf Ziehen der Kaufoption stellen.

Die öffentliche Hand will auch die ausstehenden Gehälter der Flughafenmitarbeiter bezahlen – und binnen vier Wochen einen neuen Geschäftsführer einberufen. Lilihill-Chef Orasch kündigte zivilrechtliche Schritte rund um die Flughafen-Übernahme an.

