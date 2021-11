Agru baut in Bad Hall aus

Der Kunststofftechnik-Spezialist Agru mit Sitz in Bad Hall investiert 20 Millionen Euro in die Erweiterung seiner Produktionsanlagen. Die neue Halle soll Anfang 2023 in Betrieb gehen.

"Entscheidend für die Investition war, Abläufe unter einem Dach zu vereinen und die internen Lieferwege zu minimieren", sagt Geschäftsführer Alois Gruber.

Das Kunststofftechnik-Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 360 Millionen Euro hat ein breites Portfolio: von Rohrsystemen über Schweißtechnik bis zu Dichtungsbahnen. Wichtigster Markt neben Deutschland ist Südkorea, noch vor Österreich. Der Exportanteil liegt bei 90 Prozent, Tendenz steigend. "Wir liefern auch Rohrsysteme für die Halbleiterindustrie, die Reinstwasser für die Chipherstellung benötigt", sagt Gruber.

Die durch den Neubau frei werdenden Kapazitäten wolle man zur Abfederung von Nachfragespitzen nutzen. Der Standort Bad Hall werde dadurch nachhaltiger und effizienter, heißt es bei Agru.

Auf der neuen Halle soll auch eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 900 Kilowatt installiert werden. Die rund 900.000 Kilowattstunden will das Unternehmen selbst verbrauchen.