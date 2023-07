Agrofert und Borealis: Düngemittel-Deal unter schlechten Vorzeichen

Derzeit rieselt das Geld bei Düngemittel-Erzeugern nicht mehr herein.

Borealis-Vorstandschef Thomas Gangl betonte mehrfach, der Verkauf des Düngemittel- und Melamingeschäfts sei in einem einmalig günstigen Zeitfenster erfolgt. Die Düngemittelpreise sind in Folge des Anstiegs der Gaspreise ab dem dritten Quartal 2021 durch die Decke gegangen. In dieser Höchstpreis- und Höchstgewinnphase bot die tschechische Agrofert im Juni 2022 810 Millionen Euro.