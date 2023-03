Agrofert nimmt wichtige Hürde bei Borealis-Übernahme

Aufregung um Borealis: Der Basischemie-Konzern Borealis verkauft die in Linz ansässige Düngemittelsparte an Eurochem. Das erste Geschäft platzte aber wegen der Russlandsanktionen. Mit der tschechischen Agrofert von Andrej Babis fand die OMV-Tochter einen anderen Käufer. Gegen diese Pläne liefen aber die Landwirtschaftsvertreter Sturm. Sie fürchteten ein Zurückfahren der Produktion.

Die EU-Wettbewerbsbehörde genehmigt den Verkauf der Borealis-Düngersparte an den tschechischen Agrofert-Konzern des tschechischen Milliardärs und Ex-Premiers Andrej Babis ohne Auflagen. Das gab die EU-Kommission heute Nachmittag bekannt. Die OMV-Tochter Borealis hatte den Verkauf des Geschäftsbereichs, der Düngemittel, Melamin und technischen Stickstoff umfasst, im Vorjahr umgesetzt - und hat sich damit nicht nur Freunde gemacht.

Der Branchenvierte Agrofert verdoppelt durch die Übernahme des Düngergeschäfts der OMV-Tochter Borealis (Nummer drei in Europa) seine Düngemittel-Produktion. Die Anzahl der Beschäftigten in dieser Sparte steigt von 3200 auf mehr als 5000. Mit einer Produktion von acht Millionen Tonnen pro Jahr ist man dann die Nummer 2 in Europa nach dem norwegischen Hersteller Yara mit 14 Millionen Jahrestonnen, so die Darstellung von Agrofert.

Während die EU-Kommission sich ihren Prüfungszeitraum mit rund zwei Monaten relativ kurz genommen hat und von Beginn an eine Entscheidung für 13. März angekündigt hat, prüfen die französischen Behörden schon seit dem Herbst - ohne zeitliches Limit. Dort läuft ein Verfahren nach dem nationalen Investitionsschutzgesetz. In Österreich hätte dieses Gesetz keinen Ansatz geboten, ließ Wirtschaftsminister Martin Kocher im Vorjahr wissen.

Bei Agrofert geht man aber noch immer davon aus, dass ein Abschluss des Deals "noch im ersten Quartal" erfolgen wird.

Ursprünglich war das Closing des 810 Millionen Euro schweren Deals bereits für November 2022 erwartet worden. Wenn die EU-Wettbewerbshüter tatsächlich grünes Licht geben, könnte der Verkauf noch im ersten Quartal 2023 über die Bühne gehen, hieß es am Montag seitens Borealis auf APA-Nachfrage.

Die OMV-Chemietochter Borealis wollte ihr Düngemittelgeschäft in einem zweiten Verkaufsversuch ursprünglich um 455 Millionen Euro an die russische EuroChem verkaufen, die Transaktion platzte aber wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland. Wenige Monate später fand man mit dem Agrofert-Konzern einen neuen Käufer. Der galt schon als Interessent, als die Düngemittel-Sparte mit Zentrale in Linz zum ersten Mal auf den Verkaufszettel von Borealis stand. Diese Ambitionen wurden aber wieder abgeblasen. Gegen den aktuellen Verkauf an die Tschechen gibt es in Österreichs seitens der Landwirtschaft heftigen Widerstand. Vor allem der niederösterreichische Bauernbund - der bis Jänner im Landtagswahlkampf stand - wetterte gegen den Verlust der Versorgungssicherheit in Österreich. Gegen einen Käufer aus dem EU-Ausland ist allerdings schwierig zu argumentieren. Agrofert hat für den Standort in Linz hohe Investitionen versprochen - und damit eine Absicherung des Standortes. Nach der Entscheidung reagierte der NÖ Bauernbund prompt: Es entstehe durch den Zusammenschluss eine monopolähnliche Stellung des Agrofert-Konzerns am heimischen Düngemittelmarkt. "Wir werden den Düngermarkt genau beobachten und Ungereimtheiten sofort der zuständigen österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde melden."

Borealis gehört zu 75 Prozent der OMV, 25 Prozent hält der Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi. Das Unternehmen hat vor zwei Jahren ein Sanierungsprogramm für sein Düngemittelgeschäft abgeschlossen. Agrofert hat Produktionsstätten in Deutschland, der Slowakei und Tschechien und befindet sich im Besitz von Stiftungen, deren Begünstigter der tschechische Ex-Premier und heutige Oppositionsführer Andrej Babis ist.

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter