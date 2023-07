Agrofert-Chefs wollen Ängste zerstreuen: "Linz ist einer der wichtigsten Standorte"

Petr Cingr ist Tscheche, Leo Alders Belgier: Die beiden Manager steuern mit ihren Teams künftig das Düngemittelwerk im Linzer Chemiepark mit 840 Mitarbeitern (780 Produktion, 60 Vertrieb) – die ehemalige Agrolinz. Nach der Übernahme von Borealis vor drei Wochen ist der tschechische Agrofert-Konzern neuer Eigentümer des Düngemittel-Unternehmens mit fünf Werken (jenes in Linz, eines in Deutschland, drei in Frankreich), 2000 Mitarbeitern und Sitz in Linz. Der Name wurde von Borealis Nitro