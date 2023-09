Die Rieder Messe ist traditionell der Auftakt in den agrarpolitischen Herbst in Österreich. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP), Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger und Bauernbund-Chef Georg Strasser traten am Freitag im Innviertel in der neuen Team-7-Welt auf.