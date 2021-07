Agrarförderung: 243 Millionen für heimische Betriebe

Die Covid-Investitionsprämie des Bundes ist bei den Landwirten auf großes Interesse gestoßen. 73.000 Anträge wurden beim Austria Wirtschaftsservice aus diesem Bereich gestellt, das sind 30 Prozent der gesamten Anträge. Insgesamt wurden 763 Millionen Euro beantragt.

In Oberösterreich haben die Betriebe 243 Millionen Euro an Förderungen abgerufen. Damit wurden 2,8 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst. Oberösterreich liegt bei der Auswertung aller Bundesländer deutlich an der Spitze, wie es gestern aus dem Büro von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hieß.