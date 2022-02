Agrana produzierte mehr Zucker

Der Zuckerertrag der börsenotierten Agrana ("Wiener Zucker") ist in der nun abgeschlossenen "Rübenkampagne" 2021/22 über alle sieben Fabriken in Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Rumänien gestiegen: Die Zuckerproduktionsmenge stieg im Vergleich zur vorherigen Kampagne um 200.000 auf rund 850.000 Tonnen (Österreich: 455.000 Tausend Tonnen). Der Zucker wurde aus 5,7 Millionen Tonnen Rüben erzeugt: Im Vorjahr waren es 4,8 Millionen Tonnen. In Österreich wurden auf einer Erntefläche von 37.850 Hektar aus drei Millionen Tonnen Rüben 455.000 Tonnen Zucker gewonnen: Der durchschnittliche Hektarertrag stieg von 79 auf 80 Tonnen.

Die drei Millionen Tonnen Rüben in Österreich sind für die Agrana die Zielgröße, um zwei Zuckerfabriken zu betreiben. Wie berichtet, hatte es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben: Weil es zu wenig Anbaufläche gab, stand die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf vor dem Aus. Im November 2020 wurde die Weiterführung beschlossen. Neben Leopoldsdorf gibt es noch in Tulln eine Zuckerfabrik.

Agrana-Vorstandschef Markus Mühleisen hob am Freitag die hohe Qualität der Rüben hervor: Das Rübengeld würde erhöht werden, so die Ankündigung. Zahlen nannte er nicht.