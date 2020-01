Afrika: Der wachsende Kontinent

Afrika wächst und wächst. Bis 2050 wird sich die Zahl der Afrikaner von heute rund 1,3 Milliarden auf mehr als zwei Milliarden verdoppelt haben. Ein Viertel der Weltbevölkerung wird dann laut UNO-Angaben in Afrika leben. Für das Jahr 2100 rechnen die Experten sogar mit 4,3 Milliarden Einwohnern.

Wirtschaftsexperten sprechen bereits vom "Kontinent der Zukunft". Sie sehen ein gigantisches Nachholpotenzial und betrachten Afrika mit seinem Reichtum an Ressourcen als "immens wichtigen Markt". Österreich läuft allerdings Gefahr, die Chancen zu verpassen. Österreichische Exporte nach Afrika machten 2018 bescheidene 1,8 Milliarden Euro aus – 1,22 Prozent der österreichischen Gesamtexporte.

Doch obwohl der allgemeine Lebensstandard in ganz Afrika steigt und einige Staaten wie Äthiopien, Ruanda und Ghana seit Jahren ein konstant hohes Wirtschaftswachstum aufweisen, kämpfen die meisten Länder weiter mit riesigen Problemen wie Armut und Hunger, Kriegen, Terror und Korruption. Vor allem für Nigeria und die Republik Kongo sind die Prognosen düster: 2050 werden rund 40 Prozent der extrem armen Bevölkerung der Welt in diesen zwei Ländern leben. Migration wird für Millionen Menschen dann die einzige Alternative sein. Entgegen aller Befürchtungen drängt nur ein Drittel der Ausreisewilligen nach Europa.

Der schlafende Löwe wird erwachen

In Afrika wird der Druck hin zur Demokratie immer stärker.

Von Thomas Spielbüchler

Afrika ist reich an Bodenschätzen – der Fluch des Kontinents. Seit dem Ende der ausbeuterischen Kolonialherrschaft bereichern sich Eliten im Süden und Norden auf Kosten der Massen im Süden. Das koloniale Erbe, schlechte Regierungsführung, der Kalte Krieg und ein Wettlauf um Rohstoffe machten Afrika zu einem "verlorenen Kontinent": Hunger, Kriege und Katastrophen prägten unsere Wahrnehmung über die letzten Jahrzehnte. Daraus entstand mittlerweile aber eine Chance: Der Widerstand gegen autoritäre Verhältnisse und der Druck hin zu Demokratie werden immer stärker. Unerlässlich dafür ist Bildung.

Thomas Spielbüchler ist Senior Lecturer am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz. Bild: privat

Damit würden auch die wirtschaftlichen Chancen steigen, was wiederum eine verantwortungsvolle Regierungsführung stützt – unerreichbarer Traum einer positiven Dynamik? Keineswegs: In immer mehr afrikanischen Ländern sind die Menschen bereit, mit friedlichen Mitteln gegen Korruption, Misswirtschaft und Klientelpolitik zu kämpfen. Die Unterstützung aus dem Norden erschöpft sich allerdings in Symbolpolitik. Noch locken die Profite, die sich gemeinsam mit den alten, korrupten Eliten leichter erzielen lassen. Aber die Zeit ist reif für ein afrikanisches Jahrhundert – der Löwe wird erwachen!

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Die Welt in Zahlen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel h.riepl@nachrichten.at