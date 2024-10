ADX stellt Gasbohrung im Attergau ein

Die Bohrung habe zwar Gasanzeichen aufgewiesen, die angepeilten Lagerstätten würden jedoch nicht vorliegen, sagte Alain Reingruber, Chef von ADX Österreich. Die Explorationsarbeiten am "Lichtenberg" in St. Georgen begannen am 26. September und hatten nach einem Monat eine Tiefe von 3260 Metern erreicht. Die in der kartierten Struktur erhofften großen Erdgas-Reservoirs wurden aber nicht entdeckt. ADX-Vorstandschef Ian Tchacos zeigte sich "enttäuscht".

Probebohrungen auch in Molln

ADX hat auch in Molln im Bezirk Kirchdorf bereits eine Probebohrung durchgeführt. Dort wurde Gas gefunden, man gehe zwar von einem großen Vorkommen aus, habe aber noch "keine klare Evidenz zur genauen Beschaffenheit und Menge", hieß es im September.

