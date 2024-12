Adnoc: Schon 91 Prozent an Covestro

Inzwischen halte Adnoc 91,3 Prozent der Aktien des deutschen Kunststoffherstellers, teilte Adnoc am Donnerstag mit. Der Ölkonzern hält auch 24,9 Prozent an der OMV in Österreich.

Die Transaktion in Deutschland werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2025 vollständig unter Dach und Fach sein. Adnoc will den börsenotierten Covestro-Konzern mit Sitz in Leverkusen einschließlich Schulden für bis zu 16 Milliarden Euro übernehmen.

Nach monatelangem Werben hatte sich der Staatskonzern aus Abu Dhabi Anfang Oktober mit Covestro auf ein Angebot geeinigt. Je Aktie zahlt Adnoc 62 Euro. Aktuell notieren die Covestro-Papiere bei 56 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper