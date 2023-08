Adler wertet Immobilien ab

Das gesamte Portfolio wird mit 6,4 Milliarden Euro bewertet. Ende 2022 waren es 7,4 Milliarden Euro. Von Jänner bis Juni fiel unter dem Strich ein Minus von einer Milliarde Euro an (2022: minus 604 Millionen Euro). Liquide Mittel von 231 Millionen Euro sind vorhanden.

Adler verfügt eigenen Angaben zufolge noch über knapp 26.000 Wohnungen und will sich im Zuge seines Umbaus vor allem auf Immobilien in Berlin konzentrieren. Dazu sollen noch mehr Wohnungen verkauft werden, was sich in dem derzeitigen Umfeld aber schwierig gestaltet.

