Adidas: 70 Prozent weniger Gewinn als im Vorjahr

„Wir sind zufrieden damit, wie sich das zweite Quartal entwickelt hat. Das Kerngeschäft von adidas war leicht besser als wir erwartet hatten", sagte der Vorstandsvorsitzende Björn Gulden über die Ergebnisse des zweiten Quartals. Das Betriebsergebnis belief sich auf 176 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um fünf Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. Im fortgeführten Geschäft brach der Gewinn im zweiten Quartal um rund 73 Prozent ein: Von 360 auf 96 Millionen Euro.

Gelohnt hat sich der Abverkauf der Yeezy-Sneaker, die aus einer mittlerweile beendeten Kooperation mit dem US-Rapper Kanye West stammen. Die ersten Verkäufe im Juni generierten einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro, am Mittwoch startete der zweite Teil des Verkaufs.

"Wir werden weiterhin vorsichtig mehr unserer Yeezy-Bestände abverkaufen. Das ist wesentlich besser, als den Bestand zu vernichten und abzuschreiben und gibt uns die Möglichkeit, an Organisationen zu spenden", heißt es von dem börsenotierten Konzern. Kanye West war im Vorjahr mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen, Teile des Erlöses will Adidas deshalb an Organisationen spenden, die sich gegen Antisemitismus einsetzen.

Der Sportartikelhersteller versucht seine vollen Lager zu leeren, die gewährten Rabatte wirken sich negativ auf die Bruttomarge aus, die sich im zweiten Quartal allerdings leicht erholte: Sie wuchs um 0,6 Prozentpunkte auf 50,9 Prozent an. Der Vorratsbestand stieg im zweiten Quartal nur um 1 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.

Aufgrund der Unsicherheit am Markt hat Adidas seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 etwas abgeschwächt: Es wird erwartet, dass der währungsbereinigte Umsatz nur noch im "mittleren einstelligen Prozentbereich" zurückgeht. Beim Betriebsergebnis ist man aber dank der positiv angelaufenen Yeezy-Verkäufe optimistischer: Statt einem negativen Ergebnis in Höhe von 700 Millionen Euro wird aktuell nur noch mit 450 Millionen Euro gerechnet.

