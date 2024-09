Adidas sperrt Runtastic in Linz und Wien zu

Die Sport-App Runtastic wurde in Linz gegründet und gehört seit 2015 dem Adidas-Konzern

2015 war das von vier Oberösterreichern gegründete Start-up vom deutschen Adidas-Konzern um 220 Millionen Euro übernommen worden. Damals galt das oberösterreichische Unternehmen als Vorzeigebetrieb auf dem Gebiet von Sport-Apps. Zuletzt wurde der Name Runtastic aus dem Firmennamen gestrichen, und im Vorjahr wurden wurden rund 70 der 250 Beschäftigten gekündigt. Bei einer Betriebsversammlung heute Früh wurden die Mitarbeiter informiert, dass in Linz und Wien zugesperrt wird. Erste Gerüchte über eine Schließung hatte es in der Vorwoche gegeben. Adidas antwortete aber nicht auf entsprechende Anfragen.

