"Österreich hat, was den materiellen Wohlstand angeht, in den vergangenen Jahren exzellente Werte erzielt", sagte gestern Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, bei der Präsentation der Studie. Beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf liegt Österreich im EU-Vergleich an fünfter Stelle und wird nur von Luxemburg, Irland, Dänemark und den Niederlanden übertroffen.

Beim Einkommen auf Platz drei

Noch besser steht Österreich beim verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte pro Kopf da. Hier liegt unser Land im EU-Vergleich auf Platz drei hinter Luxemburg und Deutschland. Diese Zahlen beziehen sich auf das Vor-Corona-Jahr 2019. "Ein Rückgang in diesem Jahr ist wahrscheinlich, aber statistisch noch nicht quantifizierbar", sagte Thomas.

Der materielle Wohlstand schlägt sich auch in der subjektiven Lebenszufriedenheit nieder. Acht von zehn Österreichern sind mit ihrer Lebenssituation zufrieden. Hier wird Österreich im EU-Vergleich nur von den Iren und den Finnen übertroffen. Das habe sich auch heuer im Frühjahr (Befragung zwischen März und Juli) nicht geändert, sagte eine der Studienautorinnen, Alexandra Wegscheider-Pichler: "Die Lebenszufriedenheit ist weiterhin stabil auf hohem Niveau."

Auch die Gefahr von Armut und sozialer Ausgrenzung ist seit 2008 um 3,7 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent der Bevölkerung gesunken. Damit liegt Österreich deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 21,4 Prozent.

Weniger gut steht Österreich bei Ressourcen- und Energieverbrauch da. Sowohl Energieverbrauch als auch Treibhausgas-Emissionen sind im Vorjahr gestiegen. Hier liegt Österreich über dem EU-Durchschnitt. Besonders stark ist der Energieverbrauch im Verkehrssektor seit dem Jahr 2000 gestiegen. Hier liegt Österreich mit einem Zuwachs von 36,8 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt von 7,7 Prozent.

Für Christoph Badelt, Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung und Mitglied des Expertengremiums, ist diese Studie ein Mittel, um das BIP als Wohlstandsmaß zu relativieren. "Je breiter wir den ökonomischen, sozialen und ökologischen Zustand unserer Gesellschaft vermessen, desto besser."

Dass Österreich bei Klima- und Umweltschutz eine eher unrühmliche Rolle spiele, sei zur Kenntnis zu nehmen. "Der Schlüssel, da etwas zu ändern, ist Kostenwahrheit bei den Emissionen", sagte Badelt. Da genüge es nicht, den Treibstoff teurer zu machen. Es müsse auch Anreize und vor allem die Möglichkeit geben, dass die Bürger auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, so Badelt. (hn)