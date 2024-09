Achleitner, Kneifel und die Signale zum Bodenfraß

Flächenverbrauch hat einen Fixplatz in der politischen Debatte eingenommen – von grüner Seite hagelt es regelmäßig Kritik. Bemerkenswert waren am Montag zwei Aussendungen, die kurz nacheinander aus dem Mozarthaus in Linz kamen, in dem sowohl Wirtschafts- und Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (VP) als auch die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS) ihre Büros haben. Achleitner ist Vorstandsmitglied der IWS. Aber die Signale am Montag waren eher unterschiedlich.