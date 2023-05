Abwanderung, Inflation: Die Sorgen Kroatiens als EU-Mitglied

Mehr als eine Million Österreicher haben 2022 Kroatien besucht, überwiegend die Küste. Der Tourismus ist mit 20 Prozent Anteil an der Wirtschaftsleistung auch der wichtigste Wirtschaftszweig in dem Land. Seit Jahresbeginn gehört Kroatien zu den Schengenstaaten. Für die Autofahrer sollten damit die teils stundenlangen Wartezeiten an der slowenischen Grenze der Vergangenheit angehören. Österreichische Manager, die regelmäßig hin- und herfahren, bestätigen eine deutliche Beschleunigung.