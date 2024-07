Abwärtstrend in der Industrie und am Bau setzte sich im Juni fort

Die Beschäftigung blieb allerdings stabil: Mit einem Plus von 0,4 Prozent sei sie sogar leicht angestiegen, teilte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag in einer Aussendung mit. Der Straßengüterverkehr von österreichischen Unternehmen ging indes zurück. Mit 93,8 Mio. Tonnen lag das Transportaufkommen im zweiten Quartal 2024 um 4,4 Prozent geringer als im Vorjahresquartal, so eine Frühschätzung der Statistiker.

Das könnte Sie auch interessieren: Bisher 31 Scheinfirmen in Oberösterreich gesperrt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper