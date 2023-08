Die Adnoc, die Abu Dhabi National Oil Company, intensiviert ihren Plan, das Ölunternehmen zu einem global bedeutenden Chemiekonzern umzubauen. So will der Syndikatspartner der heimischen Staatsholding ÖBAG seine Chemietochter Borouge mit der Borealis mit Hauptsitz in Wien fusionieren. Gleichzeitig streckt Adnoc die Fühler auch in Richtung eines anderen Chemieunternehmens aus.