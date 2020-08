Absturz im Lockdown: AUA schrieb jeden Tag eine Million Euro Verlust

Am 1. August 2018 wurde Alexis von Hoensbroech zum Vorstandsvorsitzenden der Austrian Airlines (AUA) bestellt. Sein zweijähriges Jubiläum hätte sich der Manager sicher anders vorgestellt. Er hat alle Hände voll zu tun, der größten heimischen Fluggesellschaft Auftrieb zu verleihen.

Von April bis Juni dieses Jahres betrug der operative Verlust der Fluglinie 99 Millionen Euro, nach 46 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum. Pro Tag habe die AUA während des Lockdowns eine Million Euro Verlust gemacht, rechneten von Hoensbroech und der scheidende Finanzchef Wolfgang Jani gestern, Donnerstag, bei der Präsentation der Halbjahreszahlen in Wien vor. Der Umsatz brach um 94 Prozent auf 35 Millionen Euro ein.

"Die weltweiten Reisebeschränkungen haben den Betrieb im zweiten Quartal fast zur Gänze zum Erliegen gebracht. Erst seit der Wiederaufnahme des Flugbetriebs am 15. Juni erholt sich unser Geschäft langsam", sagte Jani.

Von April bis Juni beförderte die AUA 53.000 Passagiere. So viele seien es in guten Zeiten normalerweise an einem Tag, sagte der Konzernchef. "Das zeigt die dramatische Situation, in der wir uns befinden." Nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs nach 90-tägiger Pause flog die AUA im Juni mit vier Prozent der üblichen Kapazität. Mittlerweile seien es 20 Prozent, sagte von Hoensbroech.

Kritik an Reisebestimmungen

Als schweren Schlag bezeichnete der Manager die Landeverbote für 31 Länder im Juli. Davon seien 38.000 Passagiere betroffen gewesen. Kritik übte der AUA-Chef an den Reisebestimmungen, die einem "Verordnungsdickicht" glichen. Allein in Österreich gebe es unterschiedliche Regelungen zu Coronatest-Vorlage, Heimquarantäne und Einreiseerlaubnis für Staatsbürger und Drittstaaten-Angehörige. Dies gehöre vereinheitlicht, fordert von Hoensbroech. Er plädiert für ein internationales, flächendeckendes Testprogramm zu moderaten Preisen. "Wer gesund ist und nicht ansteckend, soll reisen dürfen."

Rückenwind soll der AUA das 600 Millionen Euro schwere Hilfspaket geben. 150 Millionen Euro des Eigentümers Lufthansa flossen im Juni, 450 Millionen Euro sollen in den nächsten Wochen folgen, sagte Finanzvorstand Jani. Davon entfallen 300 Millionen Euro auf einen staatlich garantierten Kredit und 150 Millionen Euro auf einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss.

Rückerstattung für Tickets läuft

Zu den Ticketrückerstattungen sagte von Hoensbroech, dass mit Juli bereits drei Viertel der Fälle abgearbeitet seien. Ende August will die AUA damit fertig sein. Man habe im Juli 50 Millionen Euro an Kunden zurückgezahlt, im August werde es erneut ein zweistelliger Millionenbetrag sein.

Bis bei der AUA wieder Normalität einkehre, werde es noch länger dauern, sagte der Konzernchef, der für das Gesamtjahr Rekordverluste erwartet. Im ersten Halbjahr betrug der bereinigte operative Verlust 235 Millionen Euro. Die roten Zahlen zwingen die AUA zum Sparkurs. Bis 2022 soll die Zahl der Mitarbeiter von rund 7000 um 1100 sinken. Alle Beschäftigten der AUA befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit. Die Fluglinie rechnet damit, erst 2023 80 Prozent des Vorkrisenniveaus zu erreichen.

Drei Fragen an Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG

Wie ist die aktuelle Situation am Flughafen Wien?

Wir rechnen für die Sommermonate mit 15.000 bis 25.000 Passagieren pro Tag. Im Vorjahr waren es mehr als 100.000. Das Passagieraufkommen liegt also deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Das trifft die Flughafen Wien AG, wie auch alle anderen Luftfahrtunternehmen, schwer. Derzeit sind nahezu alle unserer 6800 Beschäftigten in Kurzarbeit und im Homeoffice. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Luftfahrt, wie schon nach 9/11, SARS oder Ebola, auch von dieser Krise wieder erholen wird.

Wir rechnen für die Sommermonate mit 15.000 bis 25.000 Passagieren pro Tag. Im Vorjahr waren es mehr als 100.000. Das Passagieraufkommen liegt also deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Das trifft die Flughafen Wien AG, wie auch alle anderen Luftfahrtunternehmen, schwer. Derzeit sind nahezu alle unserer 6800 Beschäftigten in Kurzarbeit und im Homeoffice. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Luftfahrt, wie schon nach 9/11, SARS oder Ebola, auch von dieser Krise wieder erholen wird. Wann rechnen Sie, dass wieder Normalität einkehrt, und wie wird diese aussehen?

Der Weg zu den Rekordzahlen der vergangenen Jahre ist noch sehr lang. Die kommenden Jahre werden für die Luftfahrt schwierig. Wann eine signifikante Erholung eintritt, hängt davon ab, wie Einreisebeschränkungen künftig aussehen werden und wann es eine Covid-19-Impfung gibt. Ganz wichtig wären europäisch einheitliche Regelungen zur Einreise in den EU-Raum und flächendeckende Testprogramme.

Der Weg zu den Rekordzahlen der vergangenen Jahre ist noch sehr lang. Die kommenden Jahre werden für die Luftfahrt schwierig. Wann eine signifikante Erholung eintritt, hängt davon ab, wie Einreisebeschränkungen künftig aussehen werden und wann es eine Covid-19-Impfung gibt. Ganz wichtig wären europäisch einheitliche Regelungen zur Einreise in den EU-Raum und flächendeckende Testprogramme. Werden mit der Corona-Krise der Ausbau und die dritte Piste in Wien obsolet?

Die Modernisierung des Terminal 2 und der neue Office Park 4 werden fertiggestellt. Die anderen Projekte sind derzeit verschoben. Für die dritte Piste besteht derzeit noch kein Entscheidungsbedarf: Wir haben schon vor der Corona-Krise betont, dass die Piste ohnehin nicht vor 2030 zur Verfügung stehen könnte und wir darüber – abhängig vom künftigen Bedarf – entscheiden werden. Das Projekt ist aber langfristig zu sehen, so eine Infrastruktur errichtet man ja für Jahrzehnte. Und langfristig wird die Luftfahrt wieder wachsen.

