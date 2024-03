Abstellgenehmigung: Keine Handhabe, wenn das Paket verschwindet

Es ist praktisch, vor allem für Berufstätige, die nicht zuhause sind, wenn der Zusteller klingelt: Nach Erteilung einer Abstellgenehmigung darf die online bestellte Ware an bestimmten Orten, wie etwa vor der Haustüre oder im Garten abgelegt werden. Die Arbeiterkammer Oberösterreich rät jedoch von dieser Praxis ab. Denn wird die Ware beschädigt oder das Paket gestohlen, trägt der Konsument das volle Risiko.

Das Thema sei ein "Dauerbrenner", sagt Ulrike Weiß von der Abteilung Konsumentenschutz. Alle Zustellfirmen sind davon betroffen, sie können meistens beweisen, das Paket am vereinbarten Ort abgelegt zu haben. Damit gilt die Lieferung als zugestellt, egal ob sie der Konsument schlussendlich in den Händen hält oder nicht. Ist das Paket verschwunden, gibt es rechtlich in der Regel keine Handhabe, sagt Weiß: Wer sich weigert, die Rechnung zu bezahlen, tut das rechtswidrigerweise und muss mit Mahngebühren rechnen.

Wer eine Abstellgenehmigung erteilt, sollte sich den Ort dafür ganz genau überlegen und genau beschrieben werden, den Zustellern sollte ein Foto übermittelt werden. Öffentlich zugängliche Orte wie etwa Stiegenhäuser, bergen ein großes Risiko. Der Ablageort sollte auch vor Regen, Schnee und Wind geschützt sein.

Generell rät die Arbeiterkammer, auf Abholstationen oder Paketboxen auszuweichen. "In diesem Bereich gilt eigentlich ein strenges Verbraucherrecht. Für den Transport trägt der Händler das volle Risiko. Mit einer Abstellgenehmigung bringt sich der Konsument selbst in eine schlechtere Position", sagt Weiß.

