Abstandsregel in den Geschäften: "Oft wird es eng"

20 Quadratmeter Platz pro Kunde oder zwei Meter Abstand zwischen zwei Kunden: Diese Regeln gelten seit einer Woche im heimischen Handel. Von den Unternehmern gibt es Lob für die Kundendisziplin, ergab ein Rundruf der OÖN. Häufig werde es in den Geschäften in der Praxis aber enger als in der Theorie. Abhilfe schaffen sollen Zählsysteme, Sicherheitspersonal und Bodenmarkierungen.