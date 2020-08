Abschied nach 92 Jahren: Exxon verlässt Dow Jones

Der steile Aufstieg vieler Tech-Unternehmen und die schwindende Bedeutung fossiler Energien wirbeln den bekanntesten Aktienindex der Welt, den Dow Jones Industrial, durcheinander: Heute, Montag, muss der Ölriese ExxonMobil den US-Index verlassen. Er wird durch den Software-Experten und SAP-Konkurrenten Salesforce ersetzt.

Auslöser für die Änderung ist der Aktiensplit von Apple im Verhältnis vier zu eins: Mit diesem Schritt will Apple seine Aktien nach starken Kursanstiegen wieder günstiger machen. Der Börsewert des iPhone-Herstellers bleibt gleich, aber die Gewichtung im Dow Jones ändert sich. Ein anderer Tech-Konzern muss die Lücke schließen, wie der Indexanbieter S&P diese Woche mitteilte.

ExxonMobil ist das am längsten im Dow Jones vertretene Unternehmen: 1928 wurde der größte Öl- und Gaskonzern der USA aufgenommen – damals noch unter dem Namen "Standard Oil of New Jersey". Noch im Jahr 2012 war der Konzern laut einer Rangliste des "Forbes"-Magazins das größte Unternehmen der Welt. Bis zum Frühjahr 2014 stieg der Aktienwert, seitdem ist er in vier von sechs Jahren gefallen und hat seit seinem Allzeithoch fast 60 Prozent verloren.

Steiler Aufstieg von Salesforce

Eine konträre Entwicklung hat Salesforce hingelegt: Seit den Tiefständen in der Weltfinanzkrise 2008 hat sich der Kurs des Unternehmens in etwa vervierzigfacht. An der Börse bringt Salesforce es mittlerweile auf einen Wert von 190 Milliarden Dollar und ist damit zehn Milliarden Dollar mehr wert als ExxonMobil.