Abkommen: Erleichterung für "Grenzgänger"

Bei einem Treffen in Aschau im Chiemgau unterzeichneten VP-Finanzminister Magnus Brunner und sein deutscher Amtskollege Christian Lindner (FDP) am Montag ein Änderungsprotokoll zum bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen.

Damit können Österreicher, die in der Grenzregion wohnen und in Deutschland arbeiten, Homeoffice nutzen. Bisher war es aus steuerlichen Gründen nötig, über die Grenze zum Arbeitsplatz zu pendeln. Die Grenzgängerregelung wurde außerdem auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst ausgedehnt. "Mit der Ausweitung der Regelung kommen wir einem dringenden Anliegen der Beschäftigten und Unternehmen in der Grenzregion nach", sagte Lindner.

