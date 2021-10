Abgabenlast: Wie netto ein Tausender verloren geht

"Die Steuerreform ist wichtig, weil dadurch Einkommen entlastet werden. Denn die lohnbezogenen Abgaben liegen in Österreich im Spitzenfeld. So gesehen bewegen wir uns jetzt in die richtige Richtung", sagt Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria.

Das Institut hat die Entwicklung der Abgabenbelastung seit 1975/76 bis heute untersucht und festgestellt, dass die Abgabenlast in den vergangenen 45 Jahren deutlich gestiegen ist. Vor allem bis zur Jahrtausendwende habe die Belastung der Lohnsteuerpflichtigen massiv zugenommen und haben sich dann auf sehr hohem Niveau stabilisiert.

"Das lässt sich auch in absoluten Werten illustrieren. Würden die Abgaben heute prozentuell noch auf dem Niveau von 1975 liegen, hätte eine Person an der Höchstbeitragsgrundlage (5550 Euro brutto im Monat) 15.000 Euro netto mehr im Jahr, also gut 1000 Euro im Monat", sagt Köppl-Turyna. Wenn diese Beträge in den Konsum gingen, hätte dies massive Auswirkungen.

Aber nicht nur die Besserverdiener zahlen heute vergleichsweise mehr, auch Bezieher geringerer Einkommen werden zur Kasse gebeten. Sie zahlen heute bereits 45 Prozent ihres Bruttoeinkommens an Sozialversicherung, Lohnsteuer und anderen Abgaben an den Staat, das ist ein Plus von zehn Prozentpunkten. 1975 hatten nur die Spitzenverdiener so eine hohe Abgabenbelastung. Mit einem Verdienst in Höhe der Höchstbeitragsgrundlage komme man mittlerweile auf eine Abgabenbelastung von mehr als 60 Prozent, was einem Zuwachs von 22 Prozentpunkten entspreche.

Die höchsten Steigerungsraten habe es bei den Sozialversicherungsbeiträgen (Kranken- und Unfallversicherung sowie Pensionsversicherung) gegeben, die Dienstnehmer und Dienstgeber gleichermaßen zu bezahlen haben.

Nicht berücksichtigt in der Studie ist die Entwicklung der Transferleistungen des Staates, die an die Steuerpflichtigen zurückkommen.