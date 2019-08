Abgaben: Erst ab heute arbeiten wir für eigene Tasche

Heute, am 5. August 2019, ist der erste Tag, an dem die österreichischen Steuerzahler heuer ihr Einkommen tatsächlich in die eigene Tasche bekommen und nicht an den Staat abführen. Rein statistisch haben sie bisher in diesem Jahr rein für die mit dem Einkommen verbundenen Abgaben wie Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung gearbeitet.

Dieser Tag, der seit 2010 vom Austrian Economics Center berechnet wird, war auch schon noch später im Jahr, etwa 2015, als er auf den 18. August fiel. Seither ist die Abgabenbelastung gesunken, liegt aber international gesehen immer noch hoch.

Österreich nimmt mit einer Belastungsquote des durchschnittlichen Steuerzahlers von fast 60 Prozent einen unrühmlichen Spitzenplatz innerhalb der OECD ein. "Wir haben die fünfthöchste Belastungsquote unter allen 36 OECD- Staaten", kritisiert die Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, Christiane Holzinger. Sie fordert neben einer Senkung der Körperschaftssteuer einen neuen Einkommensteuertarif und eine bessere Absetzbarkeit von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Eine Erleichterung der Steuerlast anlässlich des späten Tax Feedom Day mahnt auch Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, ein. Er tritt für eine kontinuierliche Senkung der Lohnnebenkosten sowie der Lohnsteuer für die untersten Tarifstufen ein, wie sie in den Steuerreformplänen der letzten Bundesregierung bereits vorgesehen war. "Dieser Weg Richtung Steuerfairness ist nach den Nationalratswahlen am 29. September konsequent fortzusetzen", so Will.

Auch eine faire Besteuerung von Digitalkonzernen müsse kommen. Amazon feiere seinen Steuerfrei-Tag schon im Jänner.