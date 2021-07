abd Immobilien schlittert in ein Konkursverfahren

Zuvor hatte die Bauträgergesellschaft mit Sitz in Perg einen Insolvenzantrag gestellt. Schulden von 1,6 Millionen Euro stehen unbelasteten Aktiva in Höhe von 115.000 Euro gegenüber. 50 Gläubiger sind betroffen, Dienstnehmer waren nicht beschäftigt. Das gab der Gläubigerschützer AKV gestern per Aussendung bekannt.