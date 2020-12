Die heutige Aufsichtsratssitzung der ABB AG in Wien wird nicht mehr der Vorsitzende Johann Wimmer leiten, wurde den OÖNachrichten inoffiziell bestätigt. Denn Wimmer wurde vor einigen Tagen für ihn überraschend in dieser Funktion abberufen. Das ist freilich noch nicht alles. Den OÖN wurde mitgeteilt, dass Wimmer mit Jahresende überhaupt den Konzern verlässt, "um neue Perspektiven anzustreben", wie es so schön heißt. Das ist insofern bemerkenswert, als Wimmer einer der Väter der Erfolgsgeschichte