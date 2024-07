Ab 24. Oktober fliegt AUA dreimal täglich Linz-Frankfurt

Wie berichtet, hat Linz die grundsätzlich positiv laufende Frankfurt-Verbindung der Lufthansa verloren, weil der deutschen Fluglinie die Fluggeräte ausgegangen waren. Linz war einer der leidtragenden Flughäfen.

Nach längeren Verhandlungen des Landes Oberösterreich mit der AUA gibt es nun eine Einigung. Die AUA wird mit dem schwedischen Partner Braathens Regional Airlines einen Pendelverkehr einrichten, der es ermöglicht, in der Früh, mittags und am Abend nach Frankfurt und wieder retour zu fliegen. Die Maschine mit 72 Sitzplätzen wird in Linz stationiert werden, bestätigt der stv. Aufsichtsratschef des Flughafens, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, den OÖNachrichten.

Die Flüge finden im Rahmen der Star Alliance der Lufthansa-Gruppe statt und zählen auch zum Miles&More-Programm. Damit können Kunden von Linz weg ihre Verbindungen durchbuchen.

"Wir freuen uns, dass wir diese wichtigen Meilenstein geschafft haben und mit Inkrafttreten des Winterflugplans abheben können", sagt AUA-Vorstand Michael Trestl. Achleitner und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger als Aufsichtsratschef des Flughafens verweisen vor allem auf die Entscheidung für den Standort Oberösterreich. Für Geschäftsführer Norbert Draskovitz ist die hohe Frequenz der Verbindung sehr wichtig. Das verwendete Flugzeug ist zwar etwas kleiner als die Maschine, die früher verwendet wurde, dafür sei die Frequenz mit drei Flügen pro Tag an sieben Tagen in der Woche sehr gut. Damit würde man sich leichter tun, wieder auf die Passagierzahlen zu kommen, die vor der Covid-Krise gezählt wurden.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher