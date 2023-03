Voest: Ab 2026 fließt genug Strom für „grünen“ Stahl

LINZ. „Schlüsselprojekt“, „Meilenstein“, „zentral für die Dekarbonisierung des Wirtschaftsstandortes“, „Voraussetzung für die Energiewende“ – Beschreibungen, die den Spatenstich des Ausbaus des Umspannwerks „Hütte Süd“ in der Linzer Lunzerstraße am Dienstag begleiteten. Es sei der „größte Umbau der Stromversorgung seit der Elektrifizierung im Raum Linz“, sagte Johannes Zimmerberger, Geschäftsführer der Linz Netz.

Die Investition von 80 Millionen Euro schultert zum Großteil die voestalpine, den Rest die Netzgesellschaft Austrian Power Grid (APG). Ein Betriebsgebäude mit drei Transformatoren wird neben dem alten Backsteinhaus entstehen. Bis 2026 soll dieser neue Teil des Umspannwerks auch die voestalpine, an das hochrangige 220 kV-Leitungsnetz anbinden und sicherstellen, dass der neue Elektrolichtbogen-Ofen genug Strom bekommt, also 300 Megawatt rund um die Uhr.

Am Dienstag Nachmittag wollte der Voest-Aufsichtsrat die finale Entscheidung über diese mehr als eine Milliarde Euro schwere Investitionsentscheidung treffen. Der erste Elektrolichtbogen-Ofen soll 2027 starten und den CO2-Ausstoß des Stahlerzeugers um 30 Prozent reduzieren. Ab 2030 soll ein weiterer Koks-Hochofen ersetzt werden. Der neue Netzknoten ist „unser Eingangstor in die 220-KV-Welt ist und der Schritt für die Umsetzung einer grünen, nachhaltigen Zukunft“, sagte Helmut Gruber, Voestalpine-Stahl-Vorstand.

Manfred Hofer, Geschäftsführer der Netz OÖ, bezeichnete die „Hütte Süd“ als großen Sprung, „der in Oberösterreich Versorgungssicherheit schafft“. Das neue Umspannwerk ist Teil des Netzausbauplans der APG, die in Österreich rund 20 neue Umspannwerke baut und 3,5 Milliarden Euro bis 2032 investiert, um die Voraussetzung für die Energiewende zu liefern. „Damit wir nicht weiter fast zwei Milliarden Euro im Jahr für das Engpass-Management zahlen müssen, die Österreich als Volkswirtschaft im Jahr für Strom mehr zahlt als notwendig wäre“, so APG-Vorstand Gerhard Christiner.

„Wer Energiewende will, muss auch Netzausbau wollen“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Mit diesem und weiteren 1350 weiteren Ausbauprojekten in Oberösterreich stelle man sicher, dass dezentral erzeugter Wind- und Sonnenstrom transportiert werden kann. Umweltlandesrat Stefan Kaineder begrüßte des Ausbau ebenfalls und sagte: „Wir müssen unsere gesamte Wohlstandsgesellschaft klimaneutral machen, also auf der Überholspur elektrifizieren.“

