Ab 2023 müssen Mieter keine Provision für Makler zahlen - sie sparen viel Geld

Es ist eine tiefgreifende Änderung im Maklergesetz, die Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Dienstag bekannt gab und die heute in Begutachtung geht: Wer ab 2023 eine Wohnung mietet, muss keine Maklerprovision mehr bezahlen. Das sogenannte Bestellerprinzip wird eingeführt. Derjenige, der den Dienst des Maklers bestellt (also der Vermieter), soll dafür zahlen.