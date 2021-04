 MAN, das VW-Modell und die Russland-Verbindungen

Dass die Bundes-SPÖ zuletzt auf die Idee gekommen ist, der Staat möge sich mit bis zu 20 Prozent an MAN in Steyr beteiligen, war zwar weder durchdacht noch sinnvoll, aber so abwegig auch wieder nicht. Denn in der gesamten Diskussion mischen im Hintergrund auch Staaten und (ehemalige) Politiker mit.

Da wäre zunächst einmal die MAN-Mutter Volkswagen. An der Aktiengesellschaft hält das Land Niedersachsen rund 20 Prozent, was stets auch mit einem gewissen Einfluss der öffentlichen Hand, des jeweiligen Ministerpräsidenten und nicht zuletzt der Belegschaftsvertretung einherging.

Unter den früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten finden sich prominente Namen: etwa Sigmar Gabriel (1999 bis 2003), vor allem aber Gerhard Schröder (1990 bis 1998). Der ehemalige SPD-Bundeskanzler war nicht nur ein einflussreicher Politiker, er hat seinen Einfluss auch als Unternehmer und Berater erhalten und zum Teil ausgebaut. Nicht zuletzt als persönlicher guter Freund des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, für dessen Gaspipeline Nord Stream 2 Schröder Stimmung macht.

Schröder soll auch unterstützt haben, dass sein Freund Rainer Seele Vorstandschef der OMV wurde und dort die Verbindungen des österreichischen Konzerns mit der Gazprom und dem russischen Staat festigte.

Dass Schröder beim ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer angerufen und ihm geraten haben soll, mit der Investorengruppe Green Mobility Center die Finger von MAN Steyr zu lassen, ist nur ein Gerücht, das sich in eingeweihten Kreisen hält. Aber Schröder kennt VW-Aufsichtsrat Siegfried Wolf sehr gut. Und hat wiederum selbst enge Kontakte zu Russland. Wie berichtet, sitzt Wolf im Aufsichtsrat von Russian Machines von Putin-Freund Oleg Deripaska, dessen Firma Rasperia wiederum an Hans Peter Haselsteiners Baukonzern Strabag beteiligt ist. Aufsichtsratschef der Strabag ist übrigens Gusenbauer. Die Russian- Machines-Tochter GAZ ist ein großer russischer Autobauer, mit dem Wolf als möglicher neuer Chef in Steyr gemeinsame Sache machen will. Damit ist auch der russische Staat involviert.

Joint Venture mit Russland

Aber auch auf der Seite des Green Mobility Centers, von dem bisher nur eine PowerPoint-Präsentation vorliegt, gibt es eine Russland-Verbindung. Als einer der fachkundigsten Manager im Konsortium gilt Alexander Schierhuber. Der junge Österreicher ist Co-Geschäftsführer der Breitspur Planungsgesellschaft, einem Joint Venture der ÖBB sowie der Staatsbahnen aus der Ukraine, der Slowakei und Russland. Schierhuber hat auch schon für ein russisches Unternehmen als Vertriebsmanager gearbeitet: GAZ.