 "Daunendecken und Daunenkissen statt heimischen Ganslbraten"

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Nachfrage vor den Weihnachtsfeiertagen war da, aber nicht mehr zu stillen: Wer sich in den vergangenen Wochen noch mit einem heimischen Gansl eindecken wollte, kam im Normalfall zu spät. Der Grund: Rund um das Martinsfest am 11. November (Martinigansl) wurde aus der Corona-Not die Aktion "Gansl to go" zur Erfolgsgeschichte. Die 120 Gänsebetriebe in Oberösterreich waren "binnen acht Tagen ausverkauft, rund 20.000 Tiere konnten über die Gastronomie und über den Ab-Hof-Verkauf abgesetzt werden", sagt. Sie führt in Nußbach (Bezirk Kirchdorf) mit dem "Ganslhof" selbst eine Landwirtschaft und ist Sprecherin vom "Verein Österreichische Weidegans". Weil es keine heimischen Gänse mehr gab, stieg in Folge die Nachfrage nach heimischen Enten – mit der Konsequenz, dass auch hier schon längst die Nachfrage nicht mehr gestillt werden kann.Dafür wurde ein anderes Produkt vor den Weihnachtsfeiertagen recht beliebt: Landwirtin Hebesberger verarbeitet die zarten Federn und Daunen ihrer Gänse zu Kissen und Decken – wobei besonders darauf hingewiesen wird, dass lebende Tiere nicht gerupft werden und sie auch beim Schlachten möglichst wenig Stress haben.