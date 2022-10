Österreichs Geschäfte haben an Feiertagen geschlossen: Eine der wenigen Ausnahmen bildet der 8. Dezember. Seit 1995 dürfen Supermärkte und Drogerien frei entscheiden, ob sie aufsperren oder nicht. Der Diskonter Hofer geht heuer einen neuen Weg, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die Filialen bleiben am Marienfeiertag geschlossen. "Damit haben alle über 12.000 Hofer-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an diesem Einkaufsfeiertag einen freien Tag", heißt es in der Begründung.